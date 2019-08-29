Вашингтон, , 11:56 — REGNUM

Блогер из Техаса Эми Дэнсби (Amie Dansby) имплантировала себе в руку RFID-чип, с помощью которого можно открыть электрокар Tesla Model 3. Об этом сообщается на сайте блогера.

Дэнсби вскрыла пластиковую карту от машины Tesla и с помощью растворителя достала из неё RFID-чип. Этот чип был помещен в специальный биополимер, который предназначен для введения под кожу.

Для имплантации ей пришлось обратиться в частный тату-салон к мастеру по кличке Ананас (Pineapple), поскольку профессиональные медицинские клиники отказались ей помочь. Операция была снята на видео.

В итоге блогеру теперь достаточно поднести руку к центральной стойке электрокара для того, чтобы открыть дверь. В это время сенсоры Model 3 считают данные с метки в руке точно так же, как если бы это была стандартная карта.

Напомним, блогер из США Симона Гирц создала первый «пикап Tesla» на базе Model 3.

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