Сеул, , 10:39 — REGNUM

Компания LG анонсировала сервис предупреждения клиентов о необходимости проведения обслуживания техники, в основу которого ляжет искусственный интеллект. Об этом 29 августа сообщил портал Engadget.

Пока не ясно, каким именно образом искусственный интеллект будет присутствовать в этой услуге. Компания сообщила, что программа затронет такую бытовую технику, как стиральные машины и холодильники и привела один конкретный пример: система будет производить мониторинг колебаний температуры в морозильной камере и в определенных случаях будет выдавать предупреждение владельцу.

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