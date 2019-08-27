Вашингтон, , 15:43 — REGNUM

В США создали компьютерный стол VertDesk V3, высоту которого можно регулировать при помощи голосовых команд. Об этом 26 августа сообщил портал The Verge.

Отмечается, что новинка компании BOTD будет работать в сопряжении со смартфоном. В приложении можно будет установить различные варианты высоты расположения столешницы. В продаже стол появится в сентябре 2019 года, его стоимость составит $552.

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Напомним, ранее подобное решение уже использовали рядовые конструкторы. Для своих разработок они использовали голосовые помощники Amazon’s Alexa и Google Assistant.

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