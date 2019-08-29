Москва, , 08:14 — REGNUM

Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ») приступил к производству волнового твердотельного гироскопа, сопоставимого по точности и надежности работы с намного более дорогими волоконно-оптическими и лазерными аналогами. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Российские космические системы» (РКС).

Особенностью прибора является резонатор, имеющий осесимметричную форму. В его кромке возникает так называемая стоячая волна деформаций при воздействии на прибор измеряемой угловой скорости или угла поворота. Эту волну принято называть «твердым телом», поэтому сам прибор называется волновым твердотельным гироскопом.

«Разработчики прибора уверены, что сумеют вдвое уменьшить его массу. Это очень важно для космических аппаратов, где учитывается каждый лишний грамм груза и оборудования», — объяснил генеральный директор НИИФИ Алексей Новоселов.

Также институт освоил выпуск акселерометров навигационного класса. Вместе с новым гироскопом они представлены на Международном авиационно-космическом салоне — 2019, который проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

АО «НИИФИ» специализируется на создании измерительной аппаратуры в ракетно-космических комплексах научного, социально-экономического и двойного назначения. Расположено в Пензе. Входит в холдинг РКС.

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