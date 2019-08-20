Москва, , 15:24 — REGNUM

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС) представит новейшие технологии космического приборостроения и покажет цепочку создания приборов на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, сообщает 20 августа пресс-служба компании.

«В этом году на нашем стенде мы воспроизведем всю цепочку создания приборов, систем и комплексов космического назначения и представим в живой последовательности, как разрабатываются, производятся, тестируются, собираются приборы для ракет-носителей, спутников и наземных систем», — сообщил заместитель генерального директора РКС по стратегическому развитию и инновациям РКС Евгений Нестеров.

По его словам, на стенде холдинга будет продемонстрирована полностью цифровая модель производства, которая в настоящее время внедряется в РКС.

Читайте также: В МАКС-2019 примут участие более 350 российских и зарубежных компаний

Отмечается также, что в рамках мероприятия будет оборудована специальная зона, в которой посетители смогут познакомиться с производственным процессом. Гостям будет представлена возможность увидеть сложные операции, например, монтаж полупроводникового кристалла в корпус, рентген-контроль качества операций и герметизацию.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года. Предполагается, что в мероприятии примут участие более 350 российских и зарубежных компаний.

Читайте также: Россия представит на МАКС экспортные Су-57 и Ил-112В