Вашингтон, , 10:43 — REGNUM

В сеть попали фотографии нового смартфона Pixel 4 от компании Google. Снимки 28 августа опубликовал портал 9to5Google.

https://twitter.com/9to5Google/status/1166511188500504576

Он представляет собой устройство под управлением ОС Android 10 с диагональю 5,7 дюймов. Как отметило российское издание iXBT.com, верхняя рамка смартфона получилась достаточной широкой, что явно входит в противоречие с последними трендами. При этом нижняя рамка получилась относительно узкой.

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Ранее в СМИ попала информация о некоторых характеристиках Google Pixel 4. Смартфон будет оборудован 12-мегапиксельной камерой и телеобъективом на 16 мегапикселей.

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