Купертино, США, , 09:56 — REGNUM

Компания Apple уже проводит бета-тестирование iOS 13.1, несмотря на то, что до сих пор не состоялся официальный релиз iOS 13.0. Об этом 28 августа сообщил портал Engadget.

Apple выложила в сеть новейшую версию ОС для разработчиков. В ней, кроме прочего, присутствуют такие функции, как новый индикатор громкости для беспроводных наушников AirPods, новые значки приложения для «умного дома» HomeKit и возможность привязки правой клавиши мыши к функциям 3D Touch.

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Напомним, последняя тестовая версия iOS 13.0 вышла 21 августа 2019 года (Beta 8). Под управлением этой операционной системы работают такие платформы как iPhone и iPod Touch.

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