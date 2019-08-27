Пекин, , 18:10 — REGNUM

В крупнейшем китайском мегаполисе центрального подчинения Чунцине проходит Китайская международная выставка интеллектуальной индустрии-2019, в ходе которой объявлены планы развития в стране сетей нового поколения 5G, сообщает 27 августа Синьхуа.

Как сообщил глава отдела информации и связи центрального министерства промышленности и информатизации Хань Ся, до конца 2019 года в строй будет введено более 50 тысяч базовых станций 5G в 50 городах по всей стране.

Для этого ещё в июне министерство обеспечило лицензиями на коммерческое использование новой технологии ряд ведущих телекоммуникационных компаний, в том числе широко известные в мире China Telecom, China Mobile, China Unicom и другие. Дальнейшие усилия по внедрению и развитию технологии 5G будут осуществляться под государственным началом и направляться на расширение возможностей отраслей и предприятий.