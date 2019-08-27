Сеул, , 13:05 — REGNUM

Южнокорейская автомобилестроительная компания GM Korea представила новый пикап Chevrolet Colorado производства США. Об этом сообщает Yonhap.

Пикап поставляется с 3,6-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью до 312 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

«(Корейские) клиенты с нетерпением ждали грузовика с момента его открытия в Корее в прошлом году. Мы с нетерпением ждем возможности удовлетворить потребности местных любителей пикапов с помощью Colorado», — заявил президент и главный исполнительный директор GM Korea Кахер Казем.

По его словам, на сегмент пикапов сейчас приходится 2% рынка легковых автомобилей в Южной Корее, но он будет расширяться.

Напомним, ранее стало известно, что американское тюнинг-ателье Lingenfelter Performance Engineering увеличило мощность вседорожника Chevrolet Colorado ZR2 с 308 л. с. до 416 л. с.

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