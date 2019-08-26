Минск, , 14:09 — REGNUM

Механики из белорусского клуба «Беловежские зубры» создали вездеход с огромными колёсами под названием «Малыш». Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Тюнеры из клуба «Беловежские зубры» создали вездеход на базе ГАЗ-66 с кузовом от УАЗа.

Сообщается, что под капотом «Малыша» стоит мотор от фуры Scania, а в салон авто тюнеры установили кожаные кресла от BMW с функцией обогрева. Кроме того, у вездехода имеется гидроусилитель руля. Привод у автомобиля 4×4. Вместимость «Малыша» — 9 человек. По идее создателей гигантской машины, авто предназначено для доставки туристов в труднодоступные места.

Напомним, специалисты американского тюнинг-ателье Lingenfelter Performance Engineering увеличили мощность внедорожника Chevrolet Colorado ZR2 с 308 до 416 «лошадей».

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