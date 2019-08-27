27 августа в подмосковном Жуковском начнёт работу международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира. Первые три дня салон будет открыт для специалистов и представителей бизнеса, затем его смогут посетить все желающие.

В день открытия МАКС-2019 президент России Владимир Путин также планирует провести в Жуковском встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран посмотрят экспозицию и проведут двусторонние переговоры.