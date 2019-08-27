Путин направил приветствие участникам авиасалона МАКС-2019
Президент России Владимир Путиннаправил приветственную телеграмму организаторам, участникам и посетителям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. «Новинки, представленные на МАКС-2019 неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и смело внедряет современные технологии», — говорится в приветственной телеграмме.
СМИ назвали новейшие разработки Китая на МАКС-2019
На стенде Китая представят лазерный комплекс ближнего радиуса действия LW-30, самолет-амфибию AG600, российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929, истребитель JF-17 и ударный беспилотник Wing Loong-2.
МАКС-2019: свои разработки представят омские предприятия
В Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 принимает участие делегация Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым. На выставке в Жуковском свои экспонаты и технологические разработки представляют омские предприятия АО «Высокие Технологии», ОМО им. П. И. Баранова, ОНИИП, ЦКБА.
Татария на МАКС-2019 представит вертолёт с салоном «лимузин президента»
Холдинг «Вертолёты России», куда входит Казанский вертолётный завод, продемонстрирует гостям МАКС-2019 легкий «Ансат» с VIP-салоном, который выполнен в стиле президентского лимузина Aurus. Стенд Татарии будет одним из самых крупных на выставке.
Медведев приветствовал участников и гостей МАКС-2019
Аэрокосмическая промышленность России является одной из ключевых в экономике страны, об этом говорится в приветствии участникам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, направленном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
«РИА Новости» сообщает о скоплении людей на платформе «Отдых» в Жуковском. По оценке СМИ, организаторы не справляются с пассажиропотоком. В период с 8:15 до 8:50, сообщает издание, прошёл только один автобус.
Страной — партнёром МАКС-2019 впервые выступает Китай. Россия предложила КНР партнёрское участие год назад, в сентябре 2018 года. В феврале и марте 2019 года формат был согласован китайской стороной.
В рамках Международного авиационно-космического салона впервые будет представлен региональный павильон. В числе заявленных участников — четыре региона Поволжья: Ульяновская и Самарская области, Татария, Пермский край.
Подробнее: В региональном павильоне МАКС будут представлены четыре региона Поволжья
Чтобы обеспечить проезд до Международного авиационно-космического салона, Минтранс запустил 174 бесплатных автобуса и увеличил количество поездов. Для автомобилистов организованы две специальные парковки. Тем не менее уже появились сообщения о возникновении проблем с пассажиропотоком — автобусы не успевают забирать прибывающих на железнодорожную станцию посетителей.