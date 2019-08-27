27 Августа
 
10:41

Путин направил приветствие участникам авиасалона МАКС-2019

Президент России Владимир Путиннаправил приветственную телеграмму организаторам, участникам и посетителям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. «Новинки, представленные на МАКС-2019 неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и смело внедряет современные технологии», — говорится в приветственной телеграмме.

10:36

Многоцелевой вертолёт Ка-62 дебютировал на авиасалоне МАКС-2019

10:31

СМИ назвали новейшие разработки Китая на МАКС-2019

На стенде Китая представят лазерный комплекс ближнего радиуса действия LW-30, самолет-амфибию AG600, российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929, истребитель JF-17 и ударный беспилотник Wing Loong-2.

10:24

МАКС-2019: свои разработки представят омские предприятия

В Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 принимает участие делегация Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым. На выставке в Жуковском свои экспонаты и технологические разработки представляют омские предприятия АО «Высокие Технологии», ОМО им. П. И. Баранова, ОНИИП, ЦКБА.

10:13

Татария на МАКС-2019 представит вертолёт с салоном «лимузин президента»

Холдинг «Вертолёты России», куда входит Казанский вертолётный завод, продемонстрирует гостям МАКС-2019 легкий «Ансат» с VIP-салоном, который выполнен в стиле президентского лимузина Aurus. Стенд Татарии будет одним из самых крупных на выставке.

10:06

Медведев приветствовал участников и гостей МАКС-2019

Аэрокосмическая промышленность России является одной из ключевых в экономике страны, об этом говорится в приветствии участникам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, направленном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

10:05

«РИА Новости» сообщает о скоплении людей на платформе «Отдых» в Жуковском. По оценке СМИ, организаторы не справляются с пассажиропотоком. В период с 8:15 до 8:50, сообщает издание, прошёл только один автобус.

10:02

Страной — партнёром МАКС-2019 впервые выступает Китай. Россия предложила КНР партнёрское участие год назад, в сентябре 2018 года. В феврале и марте 2019 года формат был согласован китайской стороной.

10:00

В рамках Международного авиационно-космического салона впервые будет представлен региональный павильон. В числе заявленных участников — четыре региона Поволжья: Ульяновская и Самарская области, Татария, Пермский край.

Подробнее: В региональном павильоне МАКС будут представлены четыре региона Поволжья

10:00

Чтобы обеспечить проезд до Международного авиационно-космического салона, Минтранс запустил 174 бесплатных автобуса и увеличил количество поездов. Для автомобилистов организованы две специальные парковки. Тем не менее уже появились сообщения о возникновении проблем с пассажиропотоком — автобусы не успевают забирать прибывающих на железнодорожную станцию посетителей.