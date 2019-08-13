Владивосток, , 06:34 — REGNUM

В районе Лучегорска, сильно пострадавшего от осадков, с дороги в канаву смыло внедорожный грузовик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дорога, по которой попытался проехать грузовик, превратилась в реку с сильным потоком воды. Очевидно, водитель не смог так вести машину, чтобы можно было противостоять потоку, и многотонная машина была смыта в кювет. Информации о пострадавших на данный момент не имеется.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приморье вот уже полтора месяца последовательно атакуется то тайфунами, то циклонами, которые приносят в край огромные массы воды. Дождь, прошедший в северных районах края принёс по 50 и более мм осадков, что вызвало подтопление 297 приусадебных участков в Губерово и Новостройке. К 16 августа в Приморье ждут ещё один супертайфун.