Штутгарт, Германия, , 12:32 — REGNUM

Немецкая автокомпания Mercedes-Benz совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi планируют выпустить электрическую версию лёгкого коммерческого фургона Citan. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Сообщается, что разработка нового Citan начнется в самое ближайшее время. Ожидается, что с заводского конвейера полностью электрический фургон сойдёт через два года.

«Новый Citan подвергнется всесторонней переработке и, на первый взгляд, будет узнаваем как Mercedes-Benz. Мы обеспечим отличительную идентичность бренду в преемнике нашего маленького фургона», — сообщил директор подразделения Mercedes-Benz Vans Маркус Брайтшвердт.

Напомним, автокомпания Mercedes-Benz Vans с 3 по 4 сентября 2019 года представит в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist. Премьера машины пройдёт в рамках Международной выставки «Комтранс» в Москве.

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