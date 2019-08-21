Москва, , 15:47 — REGNUM

Перейти на цифровой паспорт транспортного средства в сентябре планируют компании Mercedes-Benz и АвтоВАЗ. Об этом автопроизводителями было заявлено 21 августа на заседании Минпромторга РФ.

Кроме того, пресс-служба АО «Электронный паспорт» сообщила, что на электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) досрочно готовы перейти компании Mazda, Haval и завод «Автотор».

Сообщается, что другие автокомпании перейдут на ЭПТС в октябре 2019 года. Таким образом, совсем отказаться от бумажных ПТС можно будет уже в ноябре 2019 года.

Напомним, ознакомиться с ЭПТС, а также узнать его статус, можно будет на официальном сайте АО «Электронный паспорт». Для этого на данном ресурсе надо указать номер паспорта или VIN-номер автомобиля.

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