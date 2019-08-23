Москва, , 15:03 — REGNUM

По итогам июля 2019 года в России реализация новых автомобилей выросла только в сегментах SUV (спортивно-утилитарные автомобили) и LAV (универсалы повышенной вместимости). Об этом 23 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В плюс ушёл крупнейший сегмент авторынка России — SUV. В июле было куплено на 4,2% новых кроссоверов и внедорожников больше, чем годом ранее. Таким образом, сегмент SUV занял долю отечественного рынка в 44,4%.

Также в июле в стране на 1,3% выросли продажи универсалов повышенной вместимости. Однако авто этого сегмента занимают пока 3,1% российского авторынка.

Напомним, в июле 2019 года в РФ выросли продажи автомобилей отечественных брендов на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. Всего в июле было продано 37 400 новых легковых и легких коммерческих авто отечественных марок.

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