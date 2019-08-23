Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM

В июле 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге, как и в июне, сократились на 4% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Авторынок Петербурга сокращается уже четвертый месяц подряд, хотя в разрезе истекших месяцев нынешнего года падение пока выглядит небольшим — на 2%. Всего в январе-июле 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 85 848 автомобилей.

Несмотря снижение продаж в целом, по итогам семи месяцев 2019 года 16 марок в топ-30 лидеров по результатам июля увеличили объем реализации автомобилей. В июне их было только девять. Причем в первой десятке лидеров рост продаж зафиксирован у семи брендов. Сразу 12 брендов по динамике продаж находятся в диапазоне от — 5% до +5%. Год назад таких марок было всего шесть.

В связи с этим эксперты оценивают состояние авторынка Петербурга как «относительно ровное». Лидерами автомобильного рынка города по-прежнему остаются бренды KIA, Hyundai и Lada.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января-июля 2019 года составила 8,9% (год назад она составляла 8,8%).

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