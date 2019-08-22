Стокгольм, , 16:19 — REGNUM

Шведский музыкальный потоковый сервис Spotify в три раза увеличил длительность бесплатного периода, в течение которого пользователи могут пользоваться преимуществами премиального аккаунта. Об этом 22 августа сообщил портал Engadget.

Таким образом, сейчас длительность бесплатного доступа увеличилась с 30 до 90 дней. Издание отмечает, что таким образом Spotify пытается противостоять одному из своих прямых конкурентов — потоковому сервису Apple Music. После окончания пробного периода ежемесячная абонентская плата составит $9,99.

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В июне 2019 года ИА REGNUM сообщило, что на сервис Apple Music уже подписалось более 60 млн. пользователей. Служба до сих пор отстает от Spotify, база которого насчитывает более 100 млн подписчиков.

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