Вашингтон, , 09:48 — REGNUM

Компании Google, Intel и Microsoft создадут консорциум, в рамках которого они будут заниматься решением вопроса безопасности. Об этом 22 августа сообщил портал Engadget.

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Стоит отметить, что компании озаботились проблемой защиты данных во время работы с ними. Издание пишет, что они хотят в рамках временного объединения Confidential Computing Consortium разработать ПО с открытым кодом, которое бы обеспечило «действительно конфиденциальный доступ к данным».

По имеющейся информации, Microsoft framework будет использоваться при создания ПО для безопасной среды исполнения, Intel предоставит инструменты для защиты кода на аппаратном уровне, также будут использоваться разработки Red Hat. Ожидается, что консорциум возглавит Linux Foundation.

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Напомним, в июне 2019 года Еврокомиссия одобрила сделку в рамках которой IBM поглотила разработчика Red Hat. Компания известна благодаря своему ПО с открытым кодом.

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