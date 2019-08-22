Рим, , 15:10 — REGNUM

Итальянская компания Cupra продемонстрировала фото интерьера своего электрического внедорожника. Об этом 22 августа сообщается на портале SpeedMe.

Интерьера электрического внедорожника компании Cupra Speedme.ru

Салон машины удобен как для водителя, так и для всех пассажиров. Судя по изображению, в авто установлена современная, полностью цифровая приборная панель. Кроме того, в авто имеется многофункциональный спортивный руль. Он обтянут алькантарой, а в центре рулевого колеса расположен логотип Cupra с подсветкой.

Отдельно стоит отметить, отделку из углеволокна медного цвета на дверных панелях и необычную систему освещения салона, проецирующую светящиеся точки на дверную панель.

Премьера автомобиля состоится 2 сентября 2019 года на автомобильном салоне во Франкфурте.

Напомним, НТИ «Автонет» направила в министерство промышленности и торговли РФ и МВД России законодательную инициативу, в которой предлагается для электромобилей сделать платные дороги бесплатными. Авторы инициативы уверены, что эта мера окажет положительное влияние на распространение электрокаров в России.

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