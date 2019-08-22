Ульяновск, , 09:10 — REGNUM

Правительство Ульяновской области приняло решение о предоставлении льгот по транспортному налогу для владельцев электрокаров. Об этом сообщил председатель правительства региона Александр Смекалин на своей странице в Facebook.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Смекалин отметил, что льготы по налоговому обложению владельцев автомобилей, оснащенных электродвигателями, направлены на стимулирование рынка альтернативного топлива.

«Это важное экономическое направление, которое развивается во всем мире и поддерживается на уровне президента и правительства Российской Федерации», — добавил Смекалин.

Напомним, ранее Ассоциация участников рынка «Автонет» направила в министерство промышленности и торговли РФ и МВД инициативу, в которой предлагается сделать платные дороги бесплатными для электромобилей.

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