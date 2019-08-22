Москва, , 12:22 — REGNUM

В Россию был ввезен в частном порядке один экземпляр южнокорейской модели Hyundai Palisade. Об этом 22 августа сообщает портал 32cars.ru.

Hyundai Palisade Hyundai

Это единственный экземпляр модели, находящейся на территории страны.

Сообщается, что для постановки на учет автомобиля без одобрения типа транспортного средства (ОТТС), покупатель получил свидетельство о безопасности автомобиля в испытательной лаборатории Санкт-Петербурга 24 мая 2019 года.

В открытой базе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, Hyundai Palisade был зарегистрирован физлицом в Самаре 25 июля 2019 года.

Напомним, осенью 2019 года на авторынке России появятся три новые модели Hyundai Mighty: EX9 полной массой 8,5 т, EX6 (6,5 т) и EX8 (7,8 т). Выпускаться автомобили будут на калининградском предприятии «Автотор».

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