Сеул, , 09:46 — REGNUM

Корейская автокомпания Hyundai в преддверии грядущего автосалона в Германии опубликовала тизер нового концепт-кара 45 EV Concept. Об этом 22 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Hyundai 45 EV Concept Tarantas.news

О будущей новинке информации мало. Известно только, что эта модель с электрической установкой, а её дизайн был создан с оглядкой на первые автомобили компании 1970-х годов.

В автокомпании сообщили, что авто раскрывает эволюцию дизайна «Sensuous Sportiness». Он был создан дизайнерами специально, чтобы сделать машины компании более эмоциональными.

Премьера новинки пройдёт 10 сентября 2019 года. Одновременно с этой моделью будут представлены несколько других моделей, включая Hyundai i10 и спорткар с электромотором.

Напомним, автосалон во Франкфурте-на-Майне — это крупнейшее моторшоу в Европе. Мероприятие проводится один раз в два года в середине сентября. По нечётным годам на автосалоне выставляются легковых машины, а по чётным годам проходит выставка коммерческого транспорта в Ганновере. Организует автосалоны немецкий Союз автомобильной промышленности (VDA).

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