Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:55 — REGNUM

Автокомпания Opel готовится представить в немецком городе Франкфурт новый электрифицированный автомобиль. Об этом 22 августа сообщает портал 32cars.ru.

Электромобиль Opel Twitter.com/opel

Немецкий автопроизводитель уже заинтриговал автолюбителей таинственным изображением в Twitter. На нём изображено авто под чехлом, из-под которого видны только кончики жёлтых колёс.

Под изображением размещена надпись: «Не так застенчив, как вы думаете. Но пока мы должны скрывать наш секрет электрификации. Ты хоть представляешь, что это может быть?»

Информации о характеристиках нового авто весьма мало. Жёлтые шины модели напоминают более свежую концепцию GT X Experimental, которая была показана в 2018 году. Тогда автокомпания заявила, что данный электрокроссовер представляет собой лишь «предварительный обзор того, какими будут автомобили Opel в середине 2020-х годов».

Сообщается, что концепт имеет литий-ионную батарею на 50 кВт-ч и технологию индуктивной зарядки. Кроме того, GT X имеет полуавтономную систему вождения третьего уровня. Вероятно, что GT X является ещё одной концепцией GT.

Напомним, ранее в Великобритании сарай на колесах обогнал Opel Astra третьего поколения и побил мировой рекорд книги Гиннеса. Событие произошло на гоночной трассе Санта-Под вовремя Ultimate Street Car Event. Сарай преодолел четверть мили за 15,49 секунды, разогнавшись до 138 км/ч, в то время как немецкий хэтчбек Opel Astra проехал этот участок за 16,03 секунды.

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