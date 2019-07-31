Берлин, , 13:22 — REGNUM

Немецкая автокомпания Opel анонсировала новый 1,2-литровый турбодвигатель для модели Combo Life. Об этом 31 июля сообщает портал 32cars.ru.

В компактвэн теперь может быть установлен 130-сильный двигатель на 1,2 л. с крутящим моментом 230 Нм. Мотор агрегатируется с 8-скоростным «автоматом» и системой Старт/Стоп со средней экономией топлива. Расход бензина составляет 5,3 л на 100 км пути. Стоит отметить, что новый двигатель соответствует стандарту выбросов Euro 6d.

С 0 до 100 км/ч Combo Life набирает скорость за 12,3 секунды. Максимальная скорость машины с новым мотором 186 км/ч.

В комплекте к новому мотору идёт автоматическая коробка передач на восемь скоростей, 6-позиционное регулируемое кресло водителя с поясничной опорой и подлокотником, а также многофункциональное рулевое колесо с подогревом, обтянутое кожей, передние электростеклоподъемники и кондиционер.

Напомним, недавно компания Opel опубликовала первые фотографии обновленного хэтчбека Astra и поделилась информацией о новинке.

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