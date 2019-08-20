Пекин, , 09:36 — REGNUM

Китайский производитель Huawei и компания Gentle Monster выпустят на рынок «умные» очки совместной разработки 6 сентября 2019 года. Об этом 20 августа сообщил портал Gizmochina.

Очки уже официально включены в каталог Huawei. На рынке будет представлено четыре модели, стоимость одной составит 1999 юаней (около $212), а трех остальных — 2499 юаней ($354). На презентации устройств генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю заявил, что Huawei Gentle Monster представляют собой новейшее сочетание моды и технологий.

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Напомним, владельцы Huawei Gentle Monster смогут использовать их в качестве замены смартфона. Очки не оборудованы видеокамерой, в связи с чем некоторые эксперты склонны считать их «заменой наушников». Для того, чтобы принять звонок пользователю нужно прикоснуться к дужке.

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