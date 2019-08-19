Москва, 19 августа 2019, 16:20 — REGNUM
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) заявили, что российские приложения достойны того, чтобы быть предустановленными в панелях Smart TV, они отметили, что ПО вполне может конкурировать с зарубежными аналогами. Статья была опубликована 19 августа на сайте организации.
Отмечается, что оценка приложений осуществлялась в таких категориях, как телесервис, онлайн-кинотеатр, видеохостинг, музыкальный сервис и радио.
Представители ИРИ изучили ТВ-платформы таких производителей, как Xiaomi, Sony, Panasonic, LG и Samsung — они являются самыми распространенными в России. Они обратили внимание, что в наиболее востребованных категориях Smart TV российские программы уже предустановлены, однако приоритет в ряде категорий порой отдается нелокализованным сервисам иностранных компаний (YouTube, Netflix и Amazon Prime video).
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Например, подобная ситуация наблюдается в случае телевизоров LG и Samsung, когда речь идет о телесервисах.
Напомним, Smart TV или «умное телевидение» — это технология, в рамках которой производится превращение телевизора в устройство с дружественным интерфейсом наподобие смартфона, позволяющее выходить в сеть.
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