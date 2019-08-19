Москва, , 16:20 — REGNUM

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) заявили, что российские приложения достойны того, чтобы быть предустановленными в панелях Smart TV, они отметили, что ПО вполне может конкурировать с зарубежными аналогами. Статья была опубликована 19 августа на сайте организации.

Отмечается, что оценка приложений осуществлялась в таких категориях, как телесервис, онлайн-кинотеатр, видеохостинг, музыкальный сервис и радио.

Представители ИРИ изучили ТВ-платформы таких производителей, как Xiaomi, Sony, Panasonic, LG и Samsung — они являются самыми распространенными в России. Они обратили внимание, что в наиболее востребованных категориях Smart TV российские программы уже предустановлены, однако приоритет в ряде категорий порой отдается нелокализованным сервисам иностранных компаний (YouTube, Netflix и Amazon Prime video).

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Например, подобная ситуация наблюдается в случае телевизоров LG и Samsung, когда речь идет о телесервисах.

Генеральный директор ИРИ Сергей Петров «Мы рады наблюдать на рынке умного телевидения благоприятную ситуацию для российских игроков, однако привилегии для иностранных приложений не совсем рациональны и противоречат праву зрителей на свободу выбора»

Напомним, Smart TV или «умное телевидение» — это технология, в рамках которой производится превращение телевизора в устройство с дружественным интерфейсом наподобие смартфона, позволяющее выходить в сеть.

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