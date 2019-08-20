Кембридж, Великобритания, , 09:34 — REGNUM

Британская компания Jaguar Land Rover совместно с Кембриджским университетом работает над созданием 3D-дисплея для автомобилей бренда. Об этом 20 августа сообщает портал 32cars.ru.

3D-дисплей войдёт в новую систему безопасности, которая направлена на уменьшение времени реакции водителя. Достигаться это будет проецированием оповещения дополненной реальности в зону прямой видимости водителя.

Кроме того, специалисты Jaguar Land Rover уверяют, что использование нового дисплея позволяет водителю более «естественно» реагировать на опасности и подсказки. Так, этот 3D-дисплей может предупредить водителя о выходе из полосы движения и грозящих ему опасностях. Также система поможет во время плохой видимости и сложных дорожных условиях.

Напомним, Jaguar Land Rover готовится к производству электромобилей на своем заводе Касл Бромвич. Разрабатывать и выпускать электрокары будет команда Jaguar, которая сделала первый премиальный электрический SUV Jaguar I-Pace.

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