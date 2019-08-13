Лондон, , 11:15 — REGNUM

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover может начать использовать платформу от BMW для своих новых моделей. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Немецкую платформу компания Jaguar Land Rover может использовать для нового вседорожника Jaguar, кроссовера, а также компактного Land Rover, следующего поколения Discovery и Sport Evoque.

Бюджетные компактные внедорожники и кросс-купе Jaguar могут базироваться на платформе BMW FAAR, а последнее поколение Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport могут быть построены на таких же платформах, что и модели Mini Countryman следующей генерации и BMW X1.

Напомним, автокомпания Jaguar Land Rover планирует начать изготовление электромобилей на своем предприятии Касл Бромвич в пригороде Бирмингема.

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