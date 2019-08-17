Москва, , 09:12 — REGNUM

Российская госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами, соответствующие данные опубликованы в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Отмечается, что изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата, которое происходит за счет покрытия специальной пленкой, рассеивающей свет.

Размещать покрытые такой пленкой космические аппараты планируют на орбитах с высотой более 10—20 тыс. км, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Роскосмос» получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Согласно заявке на получение патента, новый космический аппарат в случае прекращения сроков эксплуатации или поломки получит сигнал на самоуничтожение с Земли. После этого он сможет «испариться», освободив на околоземной орбите место и снизив этим количество космического мусора.

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