Москва, , 10:58 — REGNUM

Корпорация «Российские космические системы» (РКС) вскоре начнет продавать в России геоданные, полученные со спутников. Об этом 16 августа сообщили «Известия».

Отмечается, что в рамках оказываемой услуги заказчик сможет при помощи смартфона информацию о том, что происходит на различных стройках, дорогах, в лесной зоне и на территориях, где произошли чрезвычайные ситуации. Аналитическую информацию к снимкам будет предоставлять дочерняя компания РКС — «Терра Тех». Стоимость услуги будет рассчитываться исходя из конкретного случая.

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Напомним, в июле Госдума приняла закон, благодаря которому в случае пропажи ребенка полиция оперативно сможет получить данные геолокации, передаваемые при помощи его смартфона. Информация о координатах гаджета будет предоставляться в течение 24 часов.

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