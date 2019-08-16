Дирборн, США, , 11:21 — REGNUM

Американская автокомпания Ford объявила об отзыве в Соединённых Штатах 103 374 автомобилей Ford Fusion и Lincoln MKZ. Об этом 16 августа сообщается на портале 32cars.ru.

Причиной отзыва Fusion и MKZ 2015 года выпуска стал возможный дефект ремня безопасности в месте, связанном с анкерными преднатяжителями. Таким образом, ремень безопасности в случае ДТП может не удержать водителя или пассажира.

Сообщается, что владельцы отзываемых моделей будут оповещены автокомпанией о необходимости предоставить свои автомобили в ближайший дилерский центр. Там специалисты совершенно бесплатно устранят дефект.

Напомним, в начале августа 2019 года компания Ford объявила об отзыве в США 14 135 внедорожников Explorers и Lincoln Aviators 2020 модельного года. Тогда причиной отзывной кампании машин стало отсутствие вкладки на центральной консоли рядом с рычагом переключения передач и некорректно работающая приборная панель.

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