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Ford решил отозвать 14,5 тыс. автомобилей Explorer в России

Общество

У них серьёзные проблемы с подвеской

Ford решил отозвать 14,5 тыс. автомобилей Explorer в России
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Ford Explorer

Москва, 22 мая 2019, 22:34 — REGNUM  Общество с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Холдинг», которое является российским представителем Ford, приняло решение об отзыве в России 14 тыс. 576 автомобилей марки Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Росстандарт.

Речь идёт об автомобилях Ford Explorer, которые были проданы в период с августа 2012 года по апрель 2018 года.

Причиной отзыва автомобилей стало то, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин в деталях.

Появление таких трещин на рычаге регулировки схождения колес существенно увеличивает риск аварий во время движения.

Никаких расходов от автовладельцев требовать не будут — все ремонтные и модернизационные работы будут проведены за счет компании.

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Автопром
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