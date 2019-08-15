Буэнос-Айрес, , 15:05 — REGNUM

Honda Motor de Argentina SA (HAR), дочерняя компания Honda в Аргентине, завершает производство кроссоверов HR-V в Буэнос-Айресе с 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Honda выпускает малолитражный кроссовер на заводе Campana в провинции Буэнос-Айрес с 2011 года, а мотоциклы с 2006 года. С 31 мая 2020 года предприятие будет заниматься только производством мотоциклов. В настоящее время на заводе производятся модели Wave, CG150 и XR150L.

Honda мотивировала этот шаг необходимостью укрепить структуру своего автомобильного бизнеса «перед лицом резких изменений, происходящих в автомобильной промышленности по всему миру».

Сообщается, что японская компания продолжит продажи и послепродажное обслуживание автомобилей в Аргентине.

Стоит отметить, что по информации Reuters, на заводе Campana работает около 1000 человек, и судьба примерно половины из них на данный момент неясна.

Ранее Honda объявила о своем намерении прекратить производство автомобилей в Великобритании и Турции с 2021 года.

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