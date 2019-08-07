Токио, , 12:05 — REGNUM

Японский дизайнер Маттео Мариуццо представил свое видение экстерьера нового Honda NSX. Об этом 7 августа сообщается на портале SpeedMe.

Обновленный Honda NSX Importedcars-japan

Дизайн концепта похож на первый NSX и при этом не имеет ничего общего с нынешней моделью. Кабина спорткара находится ближе к капоту. Что касается задней части машины, то в представлении Мариуццо задние фонари схожи с оригинальными, однако для придания современного вида они дополнены светодиодами.

В передней части авто отсутствует радиаторная решётка, ведь двигатель спорткара находится сзади. Вместо решётки имеется три маленьких выреза в центре передней панели, а также два воздухозаборника с каждой стороны.

Напомним, совсем недавно Honda опубликовала изображения нового электромобиля Honda е. Официальная премьера этого японского электрокара будет осенью 2019 года на автомобильной выставке во Франкфурте.

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