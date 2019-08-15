Вашингтон, , 14:45 — REGNUM

В июле продажи новых легковых машин и вседорожников в Соединённых Штатах составили около 1,4 единиц, что на 2,1% больше чем в июле 2018 года. Об этом 15 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Это первое повышение объёма продаж на американском рынке с начала года. Всего с января по июль 2019 года в США было куплено около 9,8 млн новых авто, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Больше всего жители США в июле покупали автомобили бренда General Motors. За месяц их приобрели 235 099 американских автолюбителей. Что на 8,2% больше результата прошлого года.

Вторую строчку занимает японская Toyota. Машин этого бренда было продано 209 204 единицы. Это на 0,2% больше, чем в июле 2018 года. Тройку лидеров замыкает Ford. Его продажи составили 191 900 машин (-0,4%).

Четвертое и пятое места занимают Fiat Chrysler Group (174 900 ед.) и Honda (141 296 ед.).

Напомним, в июне 2019 года объём продаж на авторынке США сократился на 2,6% и составил около 1,5 млн легковых автомобилей и внедорожников.

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