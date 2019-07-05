Вашингтон, , 10:41 — REGNUM

В июне 2019 года объём продаж на автомобильном рынке Соединённых Штатов сократился на 2,6%. Об этом 5 июля сообщает агентство «Автостат».

По данным агентства, всего за июнь 2019 года в стране было продано 1 млн 513 тыс. 574 легковых автомобилей и внедорожников. При этом авторынок США продолжает демонстрировать падение с начала 2019 года.

Годовой уровень продаж в 2019 году, очищенный от сезонности, составил 17,29 млн авто.

Всего за первые полгода 2019 года на американском авторынке было реализовано 8 млн 417 тыс. 804 авто, что на 2,4% ниже показателя годичной давности.

По информации Automotive News Data Center, самыми популярными авто в июне 2019 года в США стали машины бренда General Motors. Всего в первый летний месяц 2019 года было продано 254 658 авто этой марки (-0,9%).

Вторую строчку на авторынке США занимает компания Ford. В июне было продано 218 691 авто бренда Ford (-4,7%).

Третье место — у итало-американского бренда Fiat Chrysler Group. Показатель продаж этой компании в США составил 207 008 экземпляров (+1,9%).

Четвёртое и пятое места занимают японские бренды — Toyota (202 352 экз., — 3,5%) и Honda (135 901 экз., — 7,3%) соответственно.

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