Москва, , 08:54 — REGNUM

Французская автокомпания Renault повысила стоимость на большую часть моделей марки, представленных на авторынке России. Об этом 14 августа сообщает портал 32cars.ru.

Свою стоимость сохранили только кроссовер Renault Koleos, а также универсал Dokker и кроссовер Dokker Stepway.

Сообщается, что в среднем цена на машины французской компании выросла на 1−25 тыс. рублей. Так, кросс-купе Arkana стал дороже на 16−25 тысяч рублей. Таким образом, он стал стоить от 1 015 000 до 1 524 990 рублей.

Повышение цены обновленного вседорожника Renault Duster составило 5−20 тыс. рублей. После повышения его бензиновая версия обойдется автолюбителям в 719 000 — 1 152 990 рублей, а дизельная модификация от 1 036 990 до 1 141 990 рублей.

Kapture вырос в цене на 1 — 20 тыс. рублей. Теперь его стоимость составляет от 945 000 до 1 354 990 рублей, а хэтчбек Sandero от 577 000 до 817 990 рублей — он стал дороже на 8−10 тыс. рублей.

Напомним, в июле 2019 года бестселлером бренда Renault в России стала модель Logan. За второй летний месяц 2019 года модель Renault Logan приобрели 2753 российских автолюбителей. Это на 15% меньше прошлогоднего уровня.

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