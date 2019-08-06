Париж, 6 августа 2019, 14:48 — REGNUM
Французская автокомпания представила обновленный Renault Sandero RS с 2,0-литровым «атмосферником». Об этом 6 августа сообщает портал 32cars.ru.
Это первое обновление хэтчбека за четыре года. Авто получит совершенно новую светодиодную оптику, тормозные суппорты красного цвета от модификации Racing Spirit Limited Edition, а также чёрные 17-дюймовые диски.
Внутри авто появятся элементы из карбона, а сиденья будут отличаться двойной подкладкой и красной обшивкой.
Под капотом Sandero RS будет либо 150-сильный этаноловый 2,0-литровый «атмосферник», либо бензиновый мотор мощностью 145 л. с. Двигатели будут агрегатироваться с 6-скоростной «механикой» с коротким передаточным числом.
На американском авторынке новинка появится в 2020 году.
Напомним, бестселлером французского бренда в России в июне 2019 года стала модель Renault Duster.
Читайте также: Названа самая популярная модель Renault в России