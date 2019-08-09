Дунгуань, Китай, , 20:42 — REGNUM

На Конференции разработчиков Huawei в городе Дунгуань южно-китайской провинции Гуандун компанией представлена собственная операционная система Harmony OS, сообщает 9 августа Синьхуа со ссылкой на заявление главы подразделения потребительского бизнеса Юй Чэндуна.

Сообщается, что новая система характеризуется минимальной задержкой по времени, может расширять функции в соответствии с требованиями и разработана в основном для использования в сфере потребительских интернет-покупок.

В конференции, рассчитанной на три дня, принимают участие 5 тыс. разработчиков; среди тем обсуждения — глобальное применение и разработка терминалов и технологий 5G с прицелом на создание глобальной системы.