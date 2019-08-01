Лондон, , 14:14 — REGNUM

Подразделение британской компании Land Rover Classic, которое занимается рестайлингом и доработкой старых моделей, подготовило пакет обновлений для вседорожника Defender. Об этом сообщает RG.

Стоит отметить, что год назад британский автопроизводитель отпраздновал свое 70-летие — это отличный повод, чтобы сделать новый коллекционный Defender. Авто появилось под названием Defender Works V8. Сообщается, что оно было собрано из оставшихся машинокомплектов.

«Мы увидели, какой ажиотаж вызвали эти машины, что стало для нас источником вдохновения для создания пакета доработок для нашей классики», — заявил глава Land Rover Classic Калум МакКечни.

Обновлению подверглись модели Defender, произведенные с 1994 года. Причем для Defender 1994 года пакет обновлений состоит только из новых 18-дюймовых колёс уникального дизайна. А вот Defender 2007 года обзавелись комплектом тюнинг-кита подвески, в который входят пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости, тяги и втулки. Это сделало передвижение на обновленном авто более комфортным.

Напомним, Land Rover осенью презентует новое поколение Defender.

Читайте также: Hyundai разработала новую систему безопасности для детей