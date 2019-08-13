Вашингтон, 13 августа 2019, 10:50 — REGNUM
Американская автокомпания представила обновленный трековый Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года. Об этом 13 августа сообщает портал 32cars.ru.
Новинка получила рулевое управление от GT500. У модели GT350R также новая рулевая рейка с электрическим приводом и обновленным ПО. В компании сообщили, что это увеличивает точность управления машиной. От GT500 обновлённому автомобилю достались кузов, интерьер и некоторые другие элементы.
Уже в стандартной комплектации GT350R имеет модные карбоновые колеса, тогда как для GT500 они появляются лишь в топовой комплектации.
Стоит отметить, что автопроизводитель удалил выхлопные резонаторы R из авто для снижения веса и увеличения громкости звучания выхлопной системы.
Напомним, ЗАО «Форд Мотор Компани» (предприятие Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области) в 2018 году получило чистую прибыль в размере 1 млрд 239 млн рублей.
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