Вашингтон, 26 июля 2019, 14:47 — REGNUM

В честь 55-летия Ford Mustang американская автокомпания выпустила обновленную версию этой легендарной модели. Об этом 26 июля сообщает издание Car.ru.

Ford Mustang
Ford Mustang
(cc) János Tamás

Американский автопроизводитель снабдил юбилейное авто 5,0-литровым мотором. Крыша обновлённого авто будет иметь насыщенный черный цвет, а на капоте и нижней части машины появятся специальные полосы, которые выделят юбиляра. Также изменениям подверглась выхлопная система, предназначенная для регулировки интенсивности выхлопа.

Задний спойлер автолюбители смогут получить за отдельную плату. Однако уже в начальной комплектации в салоне автомобиля будут установлены оригинальный рычаг переключения скоростей и усовершенствованная аудиосистема Bang Olufsen.

Кроме того, юбилейный Mustang имеет функцию точки доступа в интернет. Теперь к сети можно будет одновременно подключить 10 различных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский концерн Ford зарегистрировал в Соединённых Штатах два новых суббренда — Adrenaline и Badlands. Однако информации о том, для чего будут использованы суббренды пока нет.

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