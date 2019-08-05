Осло, , 12:28 — REGNUM

Норвежская автокомпания Fresco Motors выведет на рынок электрический седан Reverie. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Fresco Reverie Electrek

Сообщается, что норвежский электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за две секунды. Такого результата авто сможет достигнуть, в том числе, за счет модульной тяговой батареи.

Однако на сегодняшний день у компании есть только рендеры новинки и расчетная динамика её разгона.

Внешне Reverie похож на Tesla Model S — одну из самых популярных электрических моделей в Норвегии. По длине седан находится между Tesla Model S и Model 3 (4807 мм). Но Fresco предлагает и нечто новое по технике.

Новинка будет снабжена модульной батареей. Благодаря этому вышедший из строя блок можно будет заменить. Кроме того, аккумулятор поддерживает скоростную и беспроводную зарядку. Также электрический автомобиль получит 4-скоростной «автомат» с функцией овердрайва.

Автокомпания уже получила порядка 70 заказов на электромобиль. Дата официальной премьеры седана Reverie запланирована на 2021 год.

Напомним, по итогам первых пяти месяцев 2019 года Норвегия заняла второе место по количеству электрокаров в Европе (44 тыс. ед.).

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