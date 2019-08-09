Таллахасси, США, , 09:49 — REGNUM

На eBay продают 12-цилиндровый движок от LaFerrari объемом 6,3 литра за 800 тысяч долларов (около 52 млн рублей). Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Предложение приобрести мотор Ferrari было размещено на ресурсе еще в начале 2018 года. Тогда продавец из американского города Хайалиа (штат Флорида) просил за него 325 тыс. долларов. Однако продать движок от спорткара не удалось. Теперь цена двигателя увеличена более чем в два раза. Никаких подробных данных об «атмосфернике» нет. В объявлении сообщается, что пробег двигателя составляет всего 32 км.

Вполне возможно, что мотор был снят с LaFerrari после ДТП. Никаких сведений по этому поводу от владельца нет. Стоит отметить, что у V12 нет связующей электропроводки и другого важного «обвеса». Кроме того, у выставленного на продажу агрегата нет важных компонентов гибридной силовой установки — блока батарей, трансмиссии и системы рекуперативного торможения.

Напомним, через подразделение американского торгового интернет-гиганта Ebay в Южной Корее в 2018 году было продано товаров на 875 млн долларов, что на 3,1% выше, чем в 2017 году.

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