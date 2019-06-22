Суббота, 22 Июня 2019 года
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Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже военных наград

Общество

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР, СССР является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность

Москва, 22 июня 2019, 17:27 — REGNUM  Роскомнадзор потребовал от компании eBay удалить 32 интернет-страницы с рекламой о продаже орденов и медалей, врученных участникам Великой Отечественной войны, об этом 22 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Данная мера была основана на решениях судебных инстанций. Так же на указанных сайтах содержится реклама о продаже прочих государственных наградах.

Как отметили в Роскомнадзоре, 11 страниц уже были удалены, ожидаются аналогичные действия в отношении оставшихся 21 страниц.

Напомним, в соответствии с законом Российской Федерации, государственные награды, присвоенные участникам Великой Отечественной войны не могут быть «отчуждены, за исключением случаев, предусмотренных законодательством». В противном случае данные действия являются уголовными преступлениями.

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