Ковентри, Великобритания, , 14:52 — REGNUM

Британская автокомпания Land Rover оснастит Defender следующего поколения пневматической подвеской. Об этом сообщает издания Top Gear.

Отмечается, что новинка будет лучше приспособлена для бездорожья, чем версия с обычной подвеской, которая входит в стандартную комплектацию машины. Воздушная система пневмоподвески контролирует температуру в амортизаторах и защищает машину, изменяя параметры подвески во время движения.

Новая подвеска Land Rover была серьёзно испытана на специальной буровой установке. Во время теста авто встряхивалось 24 часа в сутки, семь дней в неделю в течение двух месяцев. Этот тест сымитировал 10 лет или 150 000 миль (241 401 км) эксплуатации внедорожника.

«Старый внедорожник был жестче, потому что ему неудобно быстро ездить. В то время как эта вещь (Land Rover с пневматической подвеской — ред.) очень удобна для быстрой езды. И в результате он был разработан, чтобы быть очень прочным и надежным», — сообщил специалист, ответственный за качество и надежность Defender Энди Дикс.

Напомним, ранее исполнительный директор Land Rover Ральф Спет заявил, что компания планирует вложить многомиллионные инвестиции в создание электрокаров для внутреннего рынка.

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