Лондон, , 12:19 — REGNUM

Руководство британской компании Land Rover планирует вкладывать многомиллионные инвестиции в создание электромобилей для внутреннего рынка. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил исполнительный директор компании Ральф Спет.

По его словам, компания начнет производство электрокаров на своем заводе Castle Bromwich уже в 2020 году, поскольку спрос на дизельные автомобили снижается.

«Будущее за электромобилями, и, как дальновидная британская компания, мы стремимся сделать наше следующее поколение автомобилей экологически чистыми в Великобритании», — сообщил исполнительный директор Ральф Спет.

Отмечается, что в январе компания Land Rover объявила о своих убытках в 3,66 млрд фунтов ($4,5 млрд) в 2018/19.