Лондон, 5 июля 2019, 12:19 — REGNUM
Руководство британской компании Land Rover планирует вкладывать многомиллионные инвестиции в создание электромобилей для внутреннего рынка. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил исполнительный директор компании Ральф Спет.
По его словам, компания начнет производство электрокаров на своем заводе Castle Bromwich уже в 2020 году, поскольку спрос на дизельные автомобили снижается.
«Будущее за электромобилями, и, как дальновидная британская компания, мы стремимся сделать наше следующее поколение автомобилей экологически чистыми в Великобритании», — сообщил исполнительный директор Ральф Спет.
Отмечается, что в январе компания Land Rover объявила о своих убытках в 3,66 млрд фунтов ($4,5 млрд) в 2018/19.