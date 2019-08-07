Чанша, Китай, , 12:30 — REGNUM

В провинции Хунань в центральном Китае стартовало строительство линии поездов на магнитной подушке (маглев) до туристического аттракциона, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Рабочие начали проект в Фэнхуане, обновленном городке для туристов. Линия длиной 9121 метр привлекла инвестиций в размере 1,1 млрд юаней ($157 млн) с максимальной скоростью 100 км/ч. На ее протяжении будет простроено шесть станций.

Проект должен быть запущен в эксплуатацию до конца июня 2021 года, кода проект скоростного поезда в Хунане также будет завершен. Пассажиры смогут пользоваться маглевом для того, чтобы добираться до туристического городка после того, как они сойдут со скоростного поезда.

Городок Фэнхуан (в переводе с китайского «Феникс») знаменит своими хорошо сохранившимся сооружениями традиционной китайской архитектуры, а также живописными речными пейзажами. За последние годы он стал популярным туристическим местом с сотнями отелей и гостевых домиков.

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