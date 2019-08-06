Москва, , 10:28 — REGNUM

В июне самой продаваемой легковой машиной в РФ стала Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

LADA Granta (cc) Ilya Plekhanov

Первенство на авторынке России данная модель удерживает уже семь месяцев подряд. По информации автопроизводителя, продажи Lada Granta в июле 2019 года составили 10 652 единицы, что больше прошлогоднего результата на 40%.

Вторую строчку в рейтинге самых продаваемых машин в июле занимает ещё одна отечественная модель — Lada Vesta. Её приобрели 8937 покупателей (-1%). Тройку лидеров замыкает южнокорейская модель KIA Rio — 7171 реализованный автомобиль (-8%).

Первое место в сегменте SUV на российском авторынке занял кроссовер Hyundai Creta. Его купили 5410 автолюбителей. За ним идет седан Hyundai Solaris, который был реализован в количестве 4683 единиц.

Напомним, с 1 августа 2019 года машины АвтоВАЗа подорожали на сумму от 5 тыс. до 7 тыс. рублей в зависимости от модели.

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