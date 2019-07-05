Москва, , 12:30 — REGNUM

Компания «АвтоВАЗ» получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на производство специальных версий Lada Vesta и Lada Granta, предназначенных для нужд Минобороны и оперативных служб МВД России. Об этом 5 июля сообщает «Лада Онлайн».

Сообщается, что для нужд Минобороны и МВД России пойдут седаны Lada Granta, а вот спецверсии на основе Lada Vesta будут выпущены в кузовах седан и универсал. Отмечается также, что для полиции будут изготовлены спецверсии на базе Lada Vesta Sport.

Напомним, что модель АвтоВАЗа Lada Vesta Sport поступила в продажу на российский авторынок в конце января 2019 года. Её стоимость составляет 1 009 900 рублей.

Читайте также: Стало известно, когда в России появится обновлённый Volkswagen Passat